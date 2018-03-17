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ГПУ: При обысках "Новой почты" в четверых городах Украины были изъяты неучтенные документы
17.03.2018 17:03

В субботу, 17 марта, в ходе обысков в офисах "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве были изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности НП и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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