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|ГПУ: При обысках "Новой почты" в четверых городах Украины были изъяты неучтенные документы
|17.03.2018 17:03
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В субботу, 17 марта, в ходе обысков в офисах "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве были изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности НП и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в
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