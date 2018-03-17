В субботу, 17 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил об убеждении, что членство страны в Европейском союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает пресс-служба главы государства.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Порошенко.

Также, президент отметил, что установил курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и намерен решительно продолжать путь реформ.

"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - отметил Порошенко, подчеркнув, что это касается и борьбы с коррупцией.

По его словам, в Украине уже создана "совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура".

Как сообщал svodka.net ранее, Россия усилила военное присутствие вдоль границы Украины. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время визита на Донбасс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира