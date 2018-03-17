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|Британская полиция опросила уже 400 свидетелей по делу Скрипаля
|17.03.2018 18:06
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В полиции Великобритании заявили, что расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери может занять несколько месяцев. Показания по этому делу дали уже около 400 свидетелей, пишет The Guardian.
По словам заместителя контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу, на данный момент полиция устанавливает хронологию передвижений Скрипаля и его дочери в последний день перед отравлением.
С этой целью была опубликована фотография его машины. С помощью опроса свидетелей и просмотра камер видеонаблюдения следователи смогли частично восстановить хронологию последнего дня.
"3 марта в 14:40 Юлия Скрипаль прибыла в аэропорт Хитроу из России. На следующий день машина Скрипаля была замечена утром в подъезде в Солсбери из Лондона. В 14:20 Скрипаль с дочерью поужинали в ресторане Zizzi и бросили его в 15:35. И уже в 16:15 в полицию поступил звонок от человека, который нашел Сергея и Юлию Скрипаль на скамейке возле ресторана", - говорится в сообщении.
Басу также заявил, что в рамках расследования дали показания около 400 свидетелей, были собраны 762 вещественных доказательства и были пересмотрены около 4 тыс. часов видеонаблюдения.
"Это очень запутанное и сложное исследование, и сейчас у нас круглосуточно занимаются им около 250 исключительно опытных специалистов по контртеррористической службе. Они добились значительного прогресса в тщательном расследовании, которое, вероятно, будет длиться неделями, если не месяцами", - резюмировал он.
Как сообщал svodka.net ранее, власти Польши готовы присоединиться к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипача.
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