В полиции Великобритании заявили, что расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери может занять несколько месяцев. Показания по этому делу дали уже около 400 свидетелей, пишет The Guardian.

По словам заместителя контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу, на данный момент полиция устанавливает хронологию передвижений Скрипаля и его дочери в последний день перед отравлением.

С этой целью была опубликована фотография его машины. С помощью опроса свидетелей и просмотра камер видеонаблюдения следователи смогли частично восстановить хронологию последнего дня.

"3 марта в 14:40 Юлия Скрипаль прибыла в аэропорт Хитроу из России. На следующий день машина Скрипаля была замечена утром в подъезде в Солсбери из Лондона. В 14:20 Скрипаль с дочерью поужинали в ресторане Zizzi и бросили его в 15:35. И уже в 16:15 в полицию поступил звонок от человека, который нашел Сергея и Юлию Скрипаль на скамейке возле ресторана", - говорится в сообщении.

Басу также заявил, что в рамках расследования дали показания около 400 свидетелей, были собраны 762 вещественных доказательства и были пересмотрены около 4 тыс. часов видеонаблюдения.

"Это очень запутанное и сложное исследование, и сейчас у нас круглосуточно занимаются им около 250 исключительно опытных специалистов по контртеррористической службе. Они добились значительного прогресса в тщательном расследовании, которое, вероятно, будет длиться неделями, если не месяцами", - резюмировал он.

Как сообщал svodka.net ранее, власти Польши готовы присоединиться к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипача.

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