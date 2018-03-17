В субботу, 17 марта, Петр Порошенко подписал приказ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан". Об этом говорится на сайте президента страны.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) относительно Республики Южный Судан", - говорится в сообщении.

Указано, что контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны Украины возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Добавим, приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил об убеждении, что членство страны в Европейском союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий.

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