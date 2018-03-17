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|Штаб АТО: Боевики продолжают атаковать позиции ВСУ
|17.03.2018 19:51
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В субботу, 17 марта, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
В частности, враг из гранатометов вел огонь по украинским укреплениях в районе Опытного. К счастью, обошлось без пострадавших.
На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано.
Также в штабе отметили, что ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем украинских защитников.
Как сообщал svodka.net ранее, боевики продолжили нарушать режим тишины в зоне проведения Антитеррористической операции на Востоке Украины.
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