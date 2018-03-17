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- Тереза Мэй изучает возможное введение новых мер против России
|Тереза Мэй изучает возможное введение новых мер против России
|17.03.2018 20:27
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Великобритания изучает возможность принятия новых мер против России. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает Reuters.
Отмечается, что эти слова главы британского кабмина прозвучали после объявленной Россией высылки 23 британских дипломатов и закрытия британского генконсульства в Санкт-Петербурге.
"Мы не потерпим угрозы жизни британских подданных и всех, кто живет на британской земле, от правительства России. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру", - заявила Мэй.
Комментируя решение Москвы о мерах в ответ на санкции по "делу Скрипаля", премьерка заявила, что они также не останутся без ответа.
"Мы ожидали ответа такого рода, и в ближайшие дни будем рассматривать наши дальнейшие шаги вместе с нашими союзниками и партнерами", - сообщила глава британского правительства.
Как сообщал svodka.net ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может предъявить доказательства причастности правительства Российской Федерации к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба России и бывшего шпиона Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии.
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