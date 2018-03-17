В субботу, 17 марта, в Сирии погибло по меньшей мере 30 человек в результате авиаударов в районе Восточная Гута. Еще несколько десятков человек были ранены, сообщает со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека DW .

По данным наблюдателей, в городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались сбежать на подконтрольную правительству территорию Сирии.

Также центр мониторинга уточнил, что около 10 тысяч человек, включая сотни женщин и детей, утром 17 марта покинули анклав. В целом же, как отметили в центре, начиная с пятницы, на подконтрольную правительству территорию из Восточной Гуты бежали около 40 тысяч человек.

В то же время в российском Генштабе сообщили, что с утра субботы из Восточной Гуты вышли более 27 тысяч человек, а в целом "гуманитарным коридором" выведены более 44 тысяч человек.

Также россияне утверждают, что сирийские правительственные войска в ходе проведения операции против боевиков исламистской группы "Джебхат ан-Нусра" полностью придерживаются резолюции Совбеза ООН.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, армия сирийского президента Башара Асада усилили наступление в районе Восточная Гута.

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