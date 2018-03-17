В субботу, 17 марта, в Майами два автомобиля с погибшими удалось достать спасателям из-под обвалившегося моста. Об этом сообщает CNN .

Известно, что в автомобилях находились три тела погибших.

Сообщается, что при этом под обломками до сих пор находятся еще четыре авто, в которых, по предварительным данным, могут быть еще минимум два трупа.

Согласно последней информации, при обрушении моста погибли минимум шесть человек. Однако точная цифра будет названа после того, как разберут все завалы.

Напомним, несколько человек погибли при обрушении массивного пешеходного моста в американском городе Майами. Отмечается, что в результате происшествия много людей получили травмы.

Стоит отметить, что мост весом 950 тонн и длиной 174 фута (52 метра), соединяющий кампус Флоридского международного университета и город Свитвотер, должен был быть открыт в начале следующего года.

Как сообщал svodka.net ранее, в Тернополе на территории комбината "Стройиндустрия", в бетонно-формовочном цехе, произошел взрыв газовой смеси.

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