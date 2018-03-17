Эксперты поделились советами, что делать, если на сон было потрачено слишком мало. Чтобы поскорее прийти в чувства, нужно несколько отступить от привычных правил утра, пишет Обозреватель.

1. Добавьте света

Откройте шторы и, если за окном хмуро, включите высокий свет. Это поможет разбудить ваш мозг - яркий дневной свет даст понять, что уже пора просыпаться.

2.Примите холодный душ

Когда ледяная вода соприкасается с кожей, у организма начинает "паника": дыхание происходит гораздо быстрее и глубже. Благодаря этому возрастает потребление кислорода, ускоряется циркуляции крови и улучшается питание тканей и систем.

В результате пробуждение происходит сразу.

3.Повремените с кофе

Кофе способствует повышению в организме уровня кортизола, следовательно мы ощущает эффект бодрости и энергичности. Однако рано утром этого вещества в организме и без того хватает, а лишняя стимуляция его выделения может привести к обратной реакции - сонливости. Поэтому повремените с пробуждающим напитком пару часов.

Как сообщал svodka.net, специалисты назвали ряд продуктов, которые помогут легко и быстро уснут даже тем людям, у которых проблемы со сном.

Рекомендуется выпить на ночь зеленый, черный или белый чай. Именно там вы найдете аминокислоты, которые помогут скорее заснуть и успокоить нервную систему.

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