В субботу, 17 марта, украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО) из Франции.

Известно, что бой прошел в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Александру Гвоздику со счетом 117:111, 116:112, 119:110. Таким образом украинец получил статус главного претендента на пояс.

Сообщается, что следующим соперником Гвоздика станет победитель пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Их бой состоится 19 мая в канадском Монреале.

На кону будет стоять пояс WBC, которым Стивенсон владеет с 2013 года. Напомним, чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к своему следующему поединку, который запланирован на 12 мая против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

Как сообщал svodka.net ранее, спортсмен Артем Далакян стал третьим украинским боксером, который владеет поясом чемпиона мира в профессиональном боксе.

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