Погода, Новости, загрузка...
Штаб АТО: Боевики снова нарушили режим перемирия на Донбассе
18.03.2018 09:06

За субботу, 17 марта, на Донбассе российские незаконные вооруженные формирования провели один обстрел позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить