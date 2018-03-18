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|Штаб АТО: Боевики снова нарушили режим перемирия на Донбассе
|18.03.2018 09:06
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За субботу, 17 марта, на Донбассе российские незаконные вооруженные формирования провели один обстрел позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в
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