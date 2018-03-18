В воскресенье, 18 марта, в России стартовали президентские выборы. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что выборы президента в Центральном регионе РФ стартовали в 7:00 по киевскому времени. Первые избирательные участки на территории России открылись еще в 22:00 по киевскому времени 17 марта - на Камчатке и Чукотке.

По состоянию на утро воскресенья в столице страны Москве также открылись все 3620 избирательных участков. Как сообщается, выборы президента России проводятся в седьмой раз.

Новый глава государства будет избран на шесть лет. Сейчас россияне выбирают главу государства из восьми имеющихся в бюллетенях кандидатов: действующего президента Владимира Путина, руководитель ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата от "Гражданской инициативы", телеведущей Ксении Собчак, кандидата от КПРФ Павла Грудинина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, председателя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, соучредителя "Яблока" Григория Явлинского и лидера "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина.

Как сообщал svodka.net, граждан Российской Федерации не будут допускать на территорию дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

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