В воскресенье, 18 марта, в центре Киева задержали сторонников Михаила Саакашвили, которые готовились к митингу и хотели установить сцену на Майдане Независимости. Об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил" на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира