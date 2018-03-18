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В Киеве задержали сторонников Михаила Саакашвили, готовящихся к митингу
18.03.2018 12:06

В воскресенье, 18 марта, в центре Киева задержали сторонников Михаила Саакашвили, которые готовились к митингу и хотели установить сцену на Майдане Независимости. Об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил" на своей странице в

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