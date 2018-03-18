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В КГГА рассказали об изменении движения транспорта из-за выборов российского президента
18.03.2018 12:20
В воскресенье, 18 марта, "Киевпастранс" внес изменения в движении троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов № 119 в связи с перекрытием полицией участка на Воздухофлотстком проспекте, где располагается посольство России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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