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|Собчак пришла с дочерью на выборы президента России
|18.03.2018 13:47
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В воскресенье, 18 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак проголосовала в избирательном участке №158, где базируется московская детская музыкальная школа. Об этом с места событий рассказала корреспондент NEWSONE.
Собчак рассказала, что на избирательный участок пришла с Полиной Виторган (дочь Максима Виторгана - мужа Собчак), которая впервые участвовала в президентских выборах.
"Я считаю, что надо участвовать в выборах даже, где нарушены многие моменты связанные не только с самим моментом голосования, а с тем, как проходил этап до выборов. Сегодня, если мой результат, как избирательного кандидата будет ниже, если Путин получит больше процентов, вы должны все прекрасно понимать, что каждый лишний процент в пользу Путина - это результат бойкота (выборов, - ред.). Чем больше будет голосов у Путина, тем жестче будет система, начиная с 19 марта. Это ответственность всех тех людей, которые не пришли и не постарались снизить это", - сказала Собчак.
Также Собчак отметила, что ей "важно принимать участие выборах", так как "это важно".
Как сообщал svodka.net, выборы президента в Центральном регионе РФ стартовали в 7:00 по киевскому времени.
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