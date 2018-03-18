В воскресенье, 18 марта, на Майдане Независмости проходит акция "Руху новых сил" против президента Украины Петра Порошенко. Акция началась в 12:00, передает корреспондент NEWSONE .

Сообщается, что люди вышли, несмотря на холод. Митингующие пришли с флагами Украины и красно-черными флагами. На митинг пришла и народный депутат Надежда Савченко.

"Пришла прийти пообщаться с людьми, послушать, изменились ли настроения - хотят все того же: чтобы власть была честной и порядочной, чтобы не работала на агрессора и не имела с ним бизнес и при этом не рассказаывала людям сказки, что у нас все хорошо и они герои в вышиванках", - рассказала она.

Люди кричат "Ганьба!" и "Порошенка геть!". "Решила прийти за себя, за своих детей и за будущее внуков. Так как мы живем - уже дальше некуда. Принимаются бессмысленные законы. Людям надо не бояться, подниматься, приходить и высказывать свое мнение", - говорит одна из активисток.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в центре Киева дежурят 1500 правоохранителей. Движение транспорта в местах проведения акций ограничено или перекрыто.

Также известно, что Михаил Саакашвили вышел на громкую связь во время проведения Марша.

"Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз", - сказал Саакашвили. После этого связь прервалась.

Как сообщил корреспондент, некоторые люди остаются возле сцены, остальные участники митинга, преимущественно мужчины начали разбирать металические конструкции, которые на Майдане установила местная власть.

В КМДА заявляли, что конструкции были установлены ко дню аннексии Крыма. Однако активисты обвиняют местную власть в том, что конструкции поставили умышленно.

Как сообщал svodka.net.uа, в центре Киева задержали сторонников Михаила Саакашвили, которые готовились к митингу и хотели установить сцену на Майдане Независимости.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира