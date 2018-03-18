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|Геращенко рассказала, почему россиянам не давали голосовать в четырех городах Украины
|18.03.2018 14:50
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В воскресенье, 18 марта, первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине на избирательных участках в посольстве Киева и консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Об этом она написала на своей странице в
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