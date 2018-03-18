В воскресенье, 18 марта, первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине на избирательных участках в посольстве Киева и консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Об этом она написала на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира