Правительства Украины и Кувейта подписали Соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Документ подписали по итогам переговоров главы украинского государства и эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха.

"По итогам переговоров с Эмиром государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом подписали ряд украинский-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, и по научному сотрудничеству", - сказал Порошенко.

Благодаря заключению Соглашения будут созданы правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, включая направления сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала.

Украина и Кувейт договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

Также Соглашение устанавливает правовые рамки в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, осуществление совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования путем использования технологий.

Помимо этого, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Кувейта о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 17 марта, Петр Порошенко подписал приказ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан".

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