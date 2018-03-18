В воскресенье, 18 марта, во Львове под генконсульством Российской Федерации активисты сожгли мини-копию Кремля. Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов.

Инцидент произошел приблизительно в 12:00, когда неизвестные установили мини-копию Кремля, после чего подожгли ее. Конструкция сгорела за несколько минут. Затем протестующие вновь разошлись по установленным палаткам.

Отмечается, что на улице под зданием генконсульства России находятся около 50 человек. Меры безопасности усилены, по периметру дежурят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

Стычки и провокации не зафиксированы.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила , почему россиянам не дали проголосовать в Украине на избирательных участках в посольстве Киева и консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

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