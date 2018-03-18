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Разведка: На Донбассе подорвались пять боевиков
18.03.2018 16:31

В результате взрыва ручной гранаты на Донбассе пострадали как минимум пять боевиков. Об этом сообщили в украинской разведке, передает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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