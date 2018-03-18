Президент Украины Петр Порошенко боится свободолюбивых собраний, включая митинги и демонстрации. Такое мнение выразил народный депутат VI созыва Олесь Доний в эфире телеканала NEWSONE .

Он считает, что то, что активистов не пускают к дому главы украинского государства мелочи, если сравнивать с тем, к чему может привести страх Порошенко.

"У Порошенко животный страх перед митингами и демонстрациями. И в этом смысле самое худшее самое худшее то, что они вчера украли сцену и аппаратуру. То есть лишили возможности полноценного проведения митинга. Сегодня был с очень слабой аппаратурой этот митинг, то есть Порошенко боится свободолюбивых собраний. А то, что не допускает к его особняку, конечно, что не хотят, чтобы увидели, в каких хоромах он проживает. Это уже мелочи по сравнению с его страхом, который может привести к чему угодно: к фальсификациям, стрельбе", - сказал Доний.

Кроме того, он уверен, что Порошенко не захочет уходить с должности президента.

"Он не будет отпускать эту власть. Люди еще не осознают, в какую дыру мы попали с Порошенко. Это просто катастрофа для страны. Порошенко - это человек, который боится сесть на лаву подсудимых. Соответственно он может прибегать к любым преступным действиям", - подчеркнул депутат.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 18 марта, в Киеве активисты, которые принимали участие в марше за демонстрации "Марш за отставку Порошенко", отправились к площади, откуда намерены отправиться к дому президента Украины Петра Порошенко автопробегом.

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