Неполитические Сводки
- Грищенко сообщил, что необходимо для проведения выборов на территории другой страны
- Ну так поднимите задницу: создатель легендарных «Киборгов» упрекнул украинцев
- Доний: Порошенко может прибегать к любым преступным действиям
- Разведка: На Донбассе подорвались пять боевиков
- Пусть учат язык! В Раде скандал из-за тотальной украинизации
|Грищенко сообщил, что необходимо для проведения выборов на территории другой страны
|18.03.2018 16:52
|
В дипломатических учреждениях обычно устанавливается соглашение со страной пребывания данного учреждения для проведения выборов на территории другой страны. Об этом сообщил прежний министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эксклюзивном комментарии телеканалу NEWSONE.
"Прежде только необходимо отметить, что для того, чтобы проводить выборы на территории другой страны, даже в дипломатических учреждениях, как правило устанавливается соглашение со страной пребывания такого дипучреждения. Также, когда у нас проводятся выборы, мы обращаемся к странам, в которых находятся наши посольства. И не все страны в мире дают такое соглашение", - сказал он.
Грищенко напомнил о заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о том, что для проведения выборов необходима двухсторонняя договоренность.
"В данном случае я могу ссылаться на ту же самую позицию ОБСЕ, которые заявили, что для проведения выборов нужна двухсторонняя договоренность, и это не касается компетенции этой организации, в рамках которой в том числе проводится и мониторинг выборов", - подчеркнул он.
Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, во Львове под генконсульством Российской Федерации активисты сожгли мини-копию Кремля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира