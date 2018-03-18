В дипломатических учреждениях обычно устанавливается соглашение со страной пребывания данного учреждения для проведения выборов на территории другой страны. Об этом сообщил прежний министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эксклюзивном комментарии телеканалу NEWSONE .

"Прежде только необходимо отметить, что для того, чтобы проводить выборы на территории другой страны, даже в дипломатических учреждениях, как правило устанавливается соглашение со страной пребывания такого дипучреждения. Также, когда у нас проводятся выборы, мы обращаемся к странам, в которых находятся наши посольства. И не все страны в мире дают такое соглашение", - сказал он.

Грищенко напомнил о заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о том, что для проведения выборов необходима двухсторонняя договоренность.

"В данном случае я могу ссылаться на ту же самую позицию ОБСЕ, которые заявили, что для проведения выборов нужна двухсторонняя договоренность, и это не касается компетенции этой организации, в рамках которой в том числе проводится и мониторинг выборов", - подчеркнул он.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, во Львове под генконсульством Российской Федерации активисты сожгли мини-копию Кремля .

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