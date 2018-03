Руководитель Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что у страны есть доказательства того, что Российская Федерация разрабатывала и накапливала запасы отравляющего вещества для убийств "Новичок" в течения последних десяти лет. Об этом сообщает ВВС.

Комментируя отрицание Россией производство "Новичка", он указал, что у Великобритании есть сведения, которые доказывают обратное.

"У нас на самом деле есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия не только занималась изучением вопроса доставки ядовитых веществ для убийств, но и занималась разработкой и накоплением запасов "Новичка", - сказал министр иностранных дел Британии.

Также он отреагировал на заявление постпреда России при Европейском союзе Владимира Чижова о том, что отравляющее вещество могли разработать в лаборатории при Министерстве обороны Британии в Портон-Даун.

"Слушая ответ постпреда России при ЕС с его смешным предположением, что это было сделано британским агентством в Портон-Даун, это не ответ страны, которая действительно верит в свою невиновность. Это не ответ страны, которая на самом деле хочет разобраться в проблеме", - подчеркнул Джонсон.

Глава Британского МИД добавил, что в понедельник, 19 марта, Британия намерена передать образцы вещества "Новичок", которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, экспертам из Организации по запрещению химического оружия.

"Завтра эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, мы поделимся с ними образцами. Они будут исследоваться наиболее уважаемыми международными лабораториями", - резюмировал Джонсон.

UK Foreign Secretary Boris Johnson calls Russia's response to nerve agent attack a "mixture of smug sarcasm and denial" and says experts from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons will test samples from Salisbury #Marr https://t.co/UjqlRZwAx6 pic.twitter.com/wEKgwPDaKi