В воскресенье, 18 марта, летчик-герой Владислав Волошин, последние несколько месяцев руководивший областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт", застрелился из боевого пистолета. Об этом сообщают НикВести .

Представители отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области рассказали, что во время выстрела дома находилась вся его семья. На место тут же прибыли медики и следственно-оперативная группа.

Мужчину безотлагательно госпитализировали, однако он умер от ранений в больнице.

Согласно предварительной информации, Волошин совершил выстрел из боевого пистолета ПМ без номерных знаков, оружие изъяли и направили на проведение экспертизы.

Родственники сообщили, что в последнее время глава аэропорта находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net, на территории Белграда сотрудник информационной компании, которого ранее уволили, вернулся в офис, и начал стрелять в работников.

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