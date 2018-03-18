Неполитические Сводки
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- Активисты прибыли под дом Порошенко и потребовали его отставки
|Активисты прибыли под дом Порошенко и потребовали его отставки
|18.03.2018 17:56
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В воскресенье, 18 марта, к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области прибыла группа активистов. Об этом сообщается на странице "Руху новых сил" в
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