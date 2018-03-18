Погода, Новости, загрузка...
Активисты прибыли под дом Порошенко и потребовали его отставки
18.03.2018 17:56

В воскресенье, 18 марта, к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области прибыла группа активистов. Об этом сообщается на странице "Руху новых сил" в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить