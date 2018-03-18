В Луганской области шахты Золотое и Карбонит оказались обесточены в связи с непогодой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на своей странице в Twitter.

В результате происшествия 176 шахтеров остались заблокированными под землей. На шахте Карбонит находятся 93 человека, а на шахте Золотое - 83.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий пообещали восстановить электричество в течение нескольких часов.

"По оперативной информации на шахте "Карбонит" - 93 человека, на шахте "Золотое" - 83 человека остались под землей. Восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов", - говорится в сообщении.

Напомним, что обе шахты находятся около линии разграничения в городе Золотое, большую часть которого контролируют Вооруженные силы Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, на Донбассе из-за затопления шахт на поверхность выходят ядовитые газы .

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