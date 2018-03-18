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Порошенко: В Крыму будут выбирать только президента Украины
18.03.2018 18:19

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают выборы президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. Об этом глава украинского государства на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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