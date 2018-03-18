Неполитические Сводки
- Порошенко: В Крыму будут выбирать только президента Украины
- На Луганщине шахтеры не могут подняться на поверхность из-за обесточивания
- В Луганской области 176 шахтеров оказались заблокированными под землей
- Никогда не принимайте эти таблетки, если пили кофе или алкоголь
- Активисты прибыли под дом Порошенко и потребовали его отставки
|Порошенко: В Крыму будут выбирать только президента Украины
|18.03.2018 18:19
|
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают выборы президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. Об этом глава украинского государства на своей странице в
Поделитесь статьей с друзьями