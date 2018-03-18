Неполитические Сводки
- Все твои дела отвратительны и лицемерны: Навальный отказался сотрудничать с Собчак
- СМИ выяснили, как могли быть отравлены Скрипаль и его дочь
- В Беларуси сняли с показа пропагандистский фильм о Крыме
- В центре Киева снесли конструкцию с украинской символикой: участников задержали
- Чубаров: В оккупированном Крыму зафиксирована низкая явка на выборах президента РФ
|Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов
|18.03.2018 19:03
|
По состоянию на 18:00 воскресенья, 18 марта, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в
Поделитесь статьей с друзьями