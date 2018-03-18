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|В центре Киева снесли конструкцию с украинской символикой: участников задержали
|18.03.2018 19:25
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В воскресенье, 18 марта, в центре Киева активисты разобрали конструкцию с украинской символикой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"По призывам спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - сказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.
Действия двух активистов зафиксировали и доставили их в управление полиции. Также руководитель полиции Киева добавил, что акция в центре Киева прошла без нарушений правопорядка.
"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. К управлению полиции доставили двух активных участников", - отметил Крищенко.
Данные о демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 18 марта, к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области прибыла группа активистов.
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