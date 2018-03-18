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|Разведка Германии: северокорейские ракеты могут достичь Европы
|18.03.2018 20:01
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Баллистические ракеты Корейской народно-демократической республики способны достичь Германии и других европейских стран. Об этом сообщил вице-президент Федеральной службы разведки Оле Диль на закрытой встрече с депутатами Бундестага, передает Bild.
Также Пхеньян имеет возможность оснастить свои ракеты ядерными боеголовками. Согласно информации издания, Диль отметил, что с уверенностью можно сказать, что теперь Северная Корея способна "достичь Европы и Германии своими ракетами".
В то же время он подчеркнул, что переговоры между Южной Кореей и Корейской народно-демократической республики говорят о разрядке напряженности.
Как сообщал svodka.net ранее, премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что страна готова помогать проведению встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
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