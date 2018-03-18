Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин в возрасте 29 лет, застрелившийся в воскресенье, 18 марта, воевал в АТО и являлся капитаном 229 тактической бригады ВВС Украины. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает Страна .

Отмечается, что СУ-25 Волошина сбили под Иловайском в 2014 году, тогда он катапультировался.

"После того как сбили его СУ 25, в АТО боевые самолёты больше не применяли", - сказал источник.

Также известно, что Российская Федерация обвинила Волошина в крушении малайзийского Боинга МН17, однако эту информацию опровергли в ходе расследования.

Помимо этого, Волошин был героем АТО, его наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, летчик-герой Владислав Волошин, последние несколько месяцев руководивший областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт", застрелился из боевого пистолета.

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