В воскресенье, 18 марта, на выборах президента Российской Федерации лидирует нынешний глава государства Владимир Путин. Об этом сообщают экзит-полы, передает РБК-Украина . По данным опросов, проведенных на выходе из избирательных участков, Путин набрал 73,9 голосов. Второе место досталось кандидату от КПРФ Павлу Грудинину с результатом 11,2%. На третьем месте оказался руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 6,7% избирателей. Также оппозиционная кандидатка в президенты Ксения Собчак набрала 2,5%. Опрос проводили на 1200 избирательных участков, только опросили 162 тысячи 601 человека. На вопросы ответили 62,8% респондентов, еще 37,2% отказались от ответа. Первые результаты голосования объявят в 21:00 по московскому времени. Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, российский блогер-юморист из Омска Андрей Свириденко в день выборов президента Российской Федерации снял видео , на котором запечатлено, как он ест свой избирательный бюллетень. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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