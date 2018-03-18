В воскресенье, 18 марта, в южнокорейском Пхенчхане завершились Паралимпийские игры 2018 года. По общему количеству наград сборная Украины заняла шестое место. Об этом сообщает Укринформ .

Всего украинские паралимпийцы выиграли 22 медали, между которых семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.

Сборная Украины заняла шестое место в общекомандном зачете после сборной Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 17 марта, в Пхенчхане было разыграно шесть комплектов медалей в лыжном спорте, где в двух гонках завоевали медали украинские паралимпийцы. На счету украинской команды одна серебряная и одна бронзовая награды. Паралимпийская сборная Украины опустилась на 5-е место в общекомандном зачете, пропустив вперед команду Канады.

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