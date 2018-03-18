Члены сирийской группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" сбили бомбардировщик Су-24 Военно-воздушных сил президента страны Башара Асада в провинции Восточный Каламун в Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности боевиков.

Кроме того, на обнародованном ролике запечатлен момент, когда сбили самолет, а также его падение.

В настоящее время информации о судьбе экипажа нет.

Самолет Су-24 является советским и российским тактическим фронтовым бомбардировщиком с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначается для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в субботу, 17 марта, в Сирии погибло по меньшей мере 30 человек в результате авиаударов в районе Восточная Гута. Еще несколько десятков человек были ранены.

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