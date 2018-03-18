Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил своему британскому коллеге Борису Джонсону трудоустроить 23 дипломатов Британии, который выслали из Российской Федерации. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", - говорится в сообщении.

Помимо этого, он пригласил сотрудников Британского Совета в России, работу которого также остановили в России, в Украину.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 17 марта, в России объявили о закрытии Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия властей Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира