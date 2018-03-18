Эксперты сообщили, что не стоит исключать сахар из рациона и придерживаться популярных в настоящее время диет, которые предусматривают полный отказ от сахара. Об этом сообщает Independent .

Диетолог Тара Леонг из университета Саншайн-Кост в Австралии пояснила, что на самом деле полный отказ от сахара влечет больше негативных, а не позитивных последствий для здоровья. Строгие ограничения в питании могут привести к появлению страха употребления ряда продуктов, что приводит к нездоровым отношениям с едой. Когда в рационе человека появляются запрещенные продукты, уровень стресса повышается, а эффективность диеты - снижается.

Ученые выяснили, что в долгосрочной перспективе диета способна привести к увеличению веса в будущем. Известно, что мозг распознает диету и ограничение в питании, как голод, следовательно организм начинает накапливать жир, чтобы восполнить недостаток питательных веществ в будущем. Также организм расценивает диету как стресс, в связи с чем увеличивает выработку гормона кортизола, способствующего накоплению жира, особенно в области живота.

Очередным негативным последствием подобной диеты является повышение уровня тревоги, что приводит к депрессии и орторексии - навязчивому стремлению к "здоровому и правильному питанию". Ряд экспертов уверен, что это состояние - предвестник либо форма расстройства пищевого поведения.

Многие диеты с полным отказом от сахара подразумевают ограничение потребления фруктов и молочных продуктов, что не имеет никаких научных доказательств пользы. Диетологи добавили, что указанные ограничения повышают риск развития орторексии и могут помогать дефициту питательных веществ.

"Как ни странно, приверженцы диеты без сахара используют дорогие альтернативы подсластителей. Однако все они содержат такое же количество калорий, как и обыкновенный сахар и при этом не несут никакой дополнительной пользы для организма человека. Исключением являются лишь те случаи, когда сахар нельзя употреблять из-за определенных болезней, таких, например, как мальабсорбция фруктозы", - подчеркнула Леонг.

Кроме того, она указала, что здоровье включает в себя не только физическое, но и психологическое состояние.

"Безусловно, некоторым людям нужно уменьшить количество потребляемого сахара, но совсем необязательно полностью отказываться от него, чтобы быть здоровым. Наслаждайтесь каждым кусочком вашего любимого шоколадного торта. Здоровье - это не просто размер нашей талии или ограничение "вредных" продуктов. Здоровье - это также наше психологическое состояние и наши отношения с пищей", - резюмировала диетолог.

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