В воскресенье, 18 марта, в Молдове премьер-министр Павел Филип провел экстренное заседание правительства из-за сложных метеорологических условий. Об этом сообщает Укринформ .

В стране объявили желтый уровень опасности в связи с сильными снегопадами, ледяным дождем, ураганным ветром и резким снижением температуры.

В заседании участвовали главы Министерства внутренних дел, полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям и других коммунальных служб. Руководитель правительства потребовал эффективного взаимодействия с целью предоставления своевременной помощи гражданам, а также ликвидации последствий снежной стихии. Филип потребовал, чтобы аварийные бригады электрораспределительных сетей оперативно реагировали на любые сигналы граждан об отключении электроэнергии.

На севере Молдовы зафиксирована самая сложная ситуация. Паромную переправу Сороки-Ямполь через молдавско-украинскую границу временно закрыли.

Как сообщал svodka.net ранее, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили владельцев автомобилей о сложных погодных условиях, а также об опасностях, которые с ними связаны.

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