В воскресенье, 18 марта, в ходе выборов президента России порталы видеотрансляции и Центрального избирательного комитета подверглись десяткам хакерских атак. Такое заявление сделал руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский, передает Интарфакс .

"Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, довольно серьезных", - сказал он.

Глава "Ростелекома" добавил, что не будет раскрывать детали и сообщать, откуда совершали атаки. Он указал, что в прямом эфире, по меньшей мере, 1,4 миллиона человек отслеживали ход президентских выборов.

"Вся система видеонаблюдения показала себя отлично, результат - 1,4 млн россиян и не только россиян наблюдало сегодня в прямом эфире, в онлайне, за процедурами выборов", - подчеркнул Осеевский.

Как сообщал svodka.net ранее, по данным экзит-полов, в воскресенье, 18 марта, на выборах президента Российской Федерации лидирует нынешний глава государства Владимир Путин.

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