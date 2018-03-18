В воскресенье, 18 марта, Комитет по вопросам выхода Великобритании из Европейского союза обнародовал доклад, в котором предложил перенести дату Brexit. Об этом сообщает DW .

Такие меры предлагаются из-за затягивания переговорного процесса. Отмечается, что стороны не могут прийти к согласию касательно ряда основных вопросов, включая границу между Северной Ирландией и Ирландией.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство стремиться к расширению переходного периода", - говорится в докладе.

Известно, что переходный период закончится 29 марта 2019 года. До этого времени Лондон и Брюссель должны договориться о том, как будет проходить будущее партнерство.

Как сообщал svodka.net ранее, хакеры атаковали серверы правительства ФРГ и похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу Brexit, а также документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью.

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