 В Газпроме допускают продление транзитного контракта на переходный период - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Газпроме допускают продление транзитного контракта на переходный период
09.10.2019 14:33
Миллер заявил, что продление договора на транзит газа с Украиной вероятно на переходный период Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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