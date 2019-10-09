Неполитические Сводки
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|В Газпроме допускают продление транзитного контракта на переходный период
|09.10.2019 14:33
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