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|В России подсчитали 99% голосов: побеждает Путин с 77,67%
|19.03.2018 08:49
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Нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин набрал более 77,67% по итогам подсчета 99,75% голосов. Об этом сообщает РБК-Украина.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,79%, третье - руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, за него проголосовали 5,66%. Оппозиционная кандидатка набрала 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04%.
На участке 326 в городе Артем зафиксировали вброс бюллетеней.
Также независимые наблюдатели рассказали о многочисленных нарушениях в ходе выборов президента Российской Федерации. Есть информация о массовом подвозе избирателей, незаконной агитации, недопуске наблюдателей на УИК, использовании административного ресурса для повышения явки.
Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, на выборах президента Российской Федерации лидирует нынешний глава государства Владимир Путин.
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