Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европейский союз ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, как важнейшего лоббиста президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bild .

Он обратил внимание на важность применения санкций в отношении тех, кто продвигает проекты Путина за рубежом.

"Герхард Шредер является самым важным лоббистом для Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, что ЕС может тут сделать", - сказал Климкин.

Депутат Европейского парламента Эльмар Брок отметил, что "это скандал, то, что прежний канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина. И удивительно, что это до сих пор осталось без последствий в рамках общественной дискуссии".

Также сопредседатель партии Зеленых в Бундестаге Джем Оздемир указал, что хотя Шредер, будучи канцлером, многое сделал для своей страны, "тем более раздражает теперь, что он превратился в пропагандиста Путина". Оздемир уверен, что Путин хочет разделить и ослабить Европу, манипулирует выборами и удерживает части Украины, нарушая международное право.

"В Социал-демократической партии Германии должны четко заявить, что Шредер больше не говорит от ее имени", - добавил он.

Российский знаток из британского мозгового центра Chatham House в Лондоне Илья Заславский описал Шредер как "кремлевского агента".

"Он - лучший дружбан свеже (пере) выбранного российского президента Владимира Путина! Он помог своему другу в Кремле с противоречивыми газопроводами "Северный поток 1 и 2". Обнимался с Путиным через несколько дней после его вторжения в Крым. И рекомендовал США и ЕС снова смягчить санкции против России", - подчеркнули в издании.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил своему британскому коллеге Борису Джонсону трудоустроить 23 дипломатов Британии, который выслали из Российской Федерации.

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