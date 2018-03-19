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- Климкин призвал Евросоюз ввести санкции против "самого важного лоббиста Путина"
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|Климкин призвал Евросоюз ввести санкции против "самого важного лоббиста Путина"
|19.03.2018 09:31
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Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европейский союз ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, как важнейшего лоббиста президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bild.
Он обратил внимание на важность применения санкций в отношении тех, кто продвигает проекты Путина за рубежом.
"Герхард Шредер является самым важным лоббистом для Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, что ЕС может тут сделать", - сказал Климкин.
Депутат Европейского парламента Эльмар Брок отметил, что "это скандал, то, что прежний канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина. И удивительно, что это до сих пор осталось без последствий в рамках общественной дискуссии".
Также сопредседатель партии Зеленых в Бундестаге Джем Оздемир указал, что хотя Шредер, будучи канцлером, многое сделал для своей страны, "тем более раздражает теперь, что он превратился в пропагандиста Путина". Оздемир уверен, что Путин хочет разделить и ослабить Европу, манипулирует выборами и удерживает части Украины, нарушая международное право.
"В Социал-демократической партии Германии должны четко заявить, что Шредер больше не говорит от ее имени", - добавил он.
Российский знаток из британского мозгового центра Chatham House в Лондоне Илья Заславский описал Шредер как "кремлевского агента".
"Он - лучший дружбан свеже (пере) выбранного российского президента Владимира Путина! Он помог своему другу в Кремле с противоречивыми газопроводами "Северный поток 1 и 2". Обнимался с Путиным через несколько дней после его вторжения в Крым. И рекомендовал США и ЕС снова смягчить санкции против России", - подчеркнули в издании.
Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил своему британскому коллеге Борису Джонсону трудоустроить 23 дипломатов Британии, который выслали из Российской Федерации.
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