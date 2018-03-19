В городе Остин, расположенном в американском штате Техас, произошел взрыв. Об этом сообщает Fox News .

В результате инцидента пострадали два человека, их доставили в медицинские учреждения.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место, где произошел взрыв, перекрыли.

Помимо этого, полицейские порекомендовали местным жителям оставаться в своих домах и не выходить на улицы.

Ранее в Остине произошли еще два взрыва. Полицейские считают, что серия взрывов связана между собой. Предполагается, что преступления совершили на почве ненависти.

Как сообщал svodka.net, в субботу, 17 марта, в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв , в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы.

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