Неполитические Сводки
|В США прогремел взрыв: есть пострадавшие
|19.03.2018 09:52
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В городе Остин, расположенном в американском штате Техас, произошел взрыв. Об этом сообщает Fox News.
В результате инцидента пострадали два человека, их доставили в медицинские учреждения.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место, где произошел взрыв, перекрыли.
Помимо этого, полицейские порекомендовали местным жителям оставаться в своих домах и не выходить на улицы.
Ранее в Остине произошли еще два взрыва. Полицейские считают, что серия взрывов связана между собой. Предполагается, что преступления совершили на почве ненависти.
Как сообщал svodka.net, в субботу, 17 марта, в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы.
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