В понедельник, 19 марта, в Британию прибыли международные эксперты по химическому оружию для того, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Радио Свобода .

"Эти образцы будут отправлены в авторитетные международные лаборатории, отобранные Организацией по запрещении химического оружия, для проведения тестов. Результаты ожидаются менее чем через две недели", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены прежний сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия могли поместить в вентиляционную систему его автомобиля марки BMW в порошкообразном состоянии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира