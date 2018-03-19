Французские власти не признали выборы президента России в оккупированном Крыму и выразили поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

"Через четыре года после незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Франция не признала организацию президентских выборов на территории аннексированного полуострова.

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар. Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общины и призывает освободить всех лиц, задержанных с нарушением международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма", - добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В четверг, 22 марта, и пятницу, 23 марта, руководитель Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Киев, где состоятся переговоры с властями Украины, и обсудит ситуацию на Донбассе.

Также министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что выборы президента Российской Федерации в оккупированном Крыму являются неприемлемыми. Он осудил попытки легитимации аннексии. Об этом сообщает Европейская правда .

"Результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы. Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлемо", - сказал он.

Кроме того Маас указал, что в ходе заседания министров в Германии обсудят украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", - резюмировал министр иностранных дел Германии.

Как сообщал svodka.net ранее, нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин набрал более 77,67% по итогам подсчета 99,75% голосов.

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