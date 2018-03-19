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|Порошенко о "выборах" в Крыму: Результаты голосования являются ничтожными
|19.03.2018 11:33
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Российская Федерация в очередной раз грубо нарушила международное право, проведя "выборы" президента на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в
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