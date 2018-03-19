Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина получила четвертый номер посева, следовательно пропустит матч первого круга на турнире Miami Open. Об этом сообщает Корреспондент .

Во втором круге она сыграет с победительницей встречи между Сереной Уильямс и чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осакой.

Еще одна спортсменка Леся Цуренко начнет участие в турнире с игры с обладательницей wild card, представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Также Катерина Бондаренко сыграет против Элисон ван Эйтванк из Бельгии в первом круге.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в субботу, 17 марта, в китайском городе Шенчьжен завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии ITF, на котором 15-летняя украинка Марта Костюк уступила россиянке Анне Калинской .

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