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- Названы соперницы трех украинских теннисисток на турнире в Майами
|Названы соперницы трех украинских теннисисток на турнире в Майами
|19.03.2018 12:22
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Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина получила четвертый номер посева, следовательно пропустит матч первого круга на турнире Miami Open. Об этом сообщает Корреспондент.
Во втором круге она сыграет с победительницей встречи между Сереной Уильямс и чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осакой.
Еще одна спортсменка Леся Цуренко начнет участие в турнире с игры с обладательницей wild card, представительницей Австралии Айлой Томлянович.
Также Катерина Бондаренко сыграет против Элисон ван Эйтванк из Бельгии в первом круге.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в субботу, 17 марта, в китайском городе Шенчьжен завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии ITF, на котором 15-летняя украинка Марта Костюк уступила россиянке Анне Калинской.
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