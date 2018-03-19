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|ГСЧС предупреждает: в Украине ожидается ухудшение погодных условий
|19.03.2018 12:36
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В понедельник, 19 марта, в центральных и южных областях Украины ожидаются снегопады, метели и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях прогнозируется сильный снег, снежные заносы.
Кроме того, в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях ожидается мокрый снег с дождем, кое-где гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.
В ГСЧС подчеркнули, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта в центральных областях и Прикарпатье, а также усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.
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