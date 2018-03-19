В Одесской области сотрудники Национальной полиции разоблачили мошенников, которые поставляли в учреждения здравоохранения технический кислород, вместо медицинского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно предварительным оценкам сумма нанесенного ущерба превысила 6 миллионов гривен. Правоохранители выяснили, что одна из коммерческих структур представляла поддельные документы о происхождении кислорода и соответствии нормам ГОСТ. Также кислород поставлялся по завышенным ценам. К мошенничеству могут быть привлечены и должностные лица медицинских учреждений. После проведения анализа результатов тендеров было установлено, что публичные процедуры проводили искусственно, так как условия для конкретной продукции конкретного поставщика были заранее прописаны. Данная фирма является одним из самых крупных поставщиков указанной продукции в Украине.

Также выяснилось место приобретения технического кислорода и методы его легализации. Отмечается, что были составлены и выданы документы с фальсифицированными сведениями. Заказчикам передавали продукцию с подтверждающими документами, где было указано, что производитель - отечественный завод медицинских приборов.

"В течение 14-15 марта оперативники управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции, следственного управления полиции по процессуального руководства прокуратуры области провели санкционированные обыски на предприятии. Правоохранители изъяли "черновую" бухгалтерию, 880 тысяч гривен, 1450 евро, более тысячи долларов США, 62 тысячи российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net.uа, ПриватБанк предупредил о появлении фейковых мошеннических аккаунтов в социальной сети Instagram.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира