В Верховную Раду Украины был внесен законопроект о непризнании результатов выборов президента России и победы Владимира Путина. Проект закона был №8153 обнародован на сайте украинского парламента в понедельник, 19 марта.

Стоит отметить, что авторами документа являются глава парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, а также Георгий Логвинский.

"Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица", - звучит полное название законопроекта.

В настоящее время текста документа на сайте парламента нет.

Как сообщал svodka.net ранее, нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин набрал более 77,67% по итогам подсчета 99,75% голосов .

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